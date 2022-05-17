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Baba 13. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle | Baba 13. bölüm yeni bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 13. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 13. bölümünde neler yaşanacak? Baba'nın 13. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 13. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:30
Baba 13. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle | Baba 13. bölüm yeni bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor ve arama motorlarında Baba 13. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya devam ediyor. Peki, Baba'nın 13. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 13. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 13. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BABA 13. BÖLÜM KONUSU

İlhan tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Kadir, Büşra'nın yaptığı hamleyle kurtulur.

İlhan ve Kadir arasında büyük bir yüzleşme gerçekleşirken Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlar. İlhan'ın hedefinde ise bu defa Kadir'in sevdikleri vardır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Emin ve ailesi geçimlerini sağlayabilmek için çalışmaya başlar. Ailenin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve mutlu olduğunu gören Servet, aileyi huzursuz etmek için uğraşır. Başı derde giren Sevil'in yanına koşan Kadir, hiç beklemediği bir vedalaşma yaşar. İlhan, Kadir'e karşı oynayacağı oyunda Emin'i kullanırken Kadir kendini alevlerin içinde bulur.

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👉BABA 13. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

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