Haberler Dizi Haberleri 📺 Üç Kız Kardeş 12. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D canlı izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Üç Kız Kardeş 12. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D canlı izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 12. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. 12. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 12. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 12. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 01:00
📺 Üç Kız Kardeş 12. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D canlı izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 12. bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM KONUSU

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır.

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını istemediğini bildiği için büyük bir çıkmazın içindedir. Somer bu noktada Nesrin'in yanında yer alır.

Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmektedir.

Serdar ve Dönüş arasındaki gerilimler, Hakan ve Derya arasındaki kıskançlık krizleri, Somer'in Türkan'ı ikna etme çabası üç erkeği bir araya getirir. Türkan ve Somer arasında yaşanacak bir hesaplaşma Türkan'ın vereceği kararı büyük ölçüde etkileyecektir.

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