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📺Hakim 6. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim son bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim, 6. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Hakim 6. bölüm full izle, Hakim izle, Hakim 6. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Hakim'in 16 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 6. bölümünde neler yaşandı? Hakim dizisinin 10. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 00:35
📺Hakim 6. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim son bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının yeni dizisi Hakim, 6. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, 16 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Hakim'in 6. bölüm bilgileri...

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HAKİM 6. BÖLÜM KONUSU

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

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HAKİM KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

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HAKİM OYUNCU KADROSU

- Erdal Beşikçioğlu
- Yurdaer Okur
- Ebru Özkan
- Uğur Yücel
- Hasibe Eren
- Fatih Berk Şahin
- Eslem Akar
- Seda Akman
- Burcu Kara
- Naz Çağla Irmak

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