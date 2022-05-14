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📺 Kardeşlerim 52. bölüm İZLE! Kardeşlerim son bölüm İZLE | atv Kardeşlerim dizisi izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden olan ve izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Kardeşlerim 52. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümünde neler olduğunu merak eden izleyiciler ise intrernet arama motorlarında Kardeşlerim 52. yeni bölümü hakkında araştırmalar yapmaya başladı. ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Kardeşlerim 52. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 02:30
📺 Kardeşlerim 52. bölüm İZLE! Kardeşlerim son bölüm İZLE | atv Kardeşlerim dizisi izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 52. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İşte Kardeşlerim'in 52. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM 52. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben kazanmamışsam eğer, o oyun hala bitmemiş demektir!"

Harika'nın kümeste kalmaya başlaması, Ömer ve Asiye'ye zor anlar yaşatırken, Akif de çaresizce, Suzan'ı cezaevinden nasıl kurtaracağını ve şirketin borçlarını ne şekilde ödeyeceğini düşünmektedir.

Şengül'le araları iyice açılan Orhan ile Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, bir gece vakti kümese gelen beklenmedik ziyaretçi herkesi şaşırtır.

Harika hayatıyla ilgili, Eren kardeşleri de etkileyecek oldukça büyük bir karar alırken, bu hepsi için büyük bir sürpriz olacaktır.

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👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 52. BÖLÜM İZLE

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