📺KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM İZLE | Kasaba Doktoru son bölüm izle

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru 6. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinin 6. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 6. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM KONUSU

Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan medikal, dram ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever paylaşmaktadır. Dizi, bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanmıştır.

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Ekip

Yönetmen: Arda Sarıgün

Senarist: İlker Aslan, Barış Erdoğan

Oyuncu Kadrosu: Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever