📺Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. bölüm fragmanı izle! Barbaroslar son bölüm izle

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 30. BÖLÜM İZLE - TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. Seyirciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 12 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 30. BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TRT ekranlarında olacak.

BARBAROSLAR 30. VE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem'i kurtarmak için gizlice Cicel'e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego'nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego'nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi'nin Don Diego'ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel'e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu. Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem'i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır'ın Don Diego'ya ödeteceği bedel ne olacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. Bölüm Fragmanı İZLEMEK İÇİN TIKLA

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. Bölüm Fragmanı İZLEMEK İÇİN TIKLA

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN