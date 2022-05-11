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📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 11. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 11. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 10 Salı günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin 11. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:00
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 11. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM KONUSU

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanmaktadır. Bir yandan Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Ne var ki Rüçhan hanımın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

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