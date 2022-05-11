Haberler Dizi Haberleri Kuruluş Osman 93. bölüm İZLE | Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE | atv Kuruluş Osman yeni bölüm

Kuruluş Osman 93. bölüm İZLE | Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE | atv Kuruluş Osman yeni bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 93. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 92. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 93. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 93. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 02:00
Kuruluş Osman 93. bölüm İZLE | Kuruluş Osman yeni bölüm İZLE | atv Kuruluş Osman yeni bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 93. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 92. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 92. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman'ın 92. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman dizisinin 92. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 93. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

NIKOLA'NIN SON HAMLESİ
Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

AKTEMUR'UN AKIBETİ
Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

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