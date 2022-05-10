Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 11. BÖLÜM İZLE

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 11. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 11. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 10 Salı günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin 11. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 01:30
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 11. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM KONUSU

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanmaktadır. Bir yandan Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Ne var ki Rüçhan hanımın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü ile Gönül Dağı'nın Taner'i hakkında şoke eden gerçek! İki oyuncu meğer yıllar önce...
Rambo Okan yine gözaltına alındı! Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesti, intihar girişiminde bulundu
Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Baba 12. BÖLÜM İZLE
📺Baba 12. BÖLÜM İZLE
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Bir devir sona eriyor! EA Sports'tan flaş karar
Başkan Erdoğan'ın çağrısına uydu! Memleketi Giresun'da...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... 01:18
Emrah Başsan'dan final sözleri! Emrah Başsan'dan final sözleri! 00:45
Barcelona sahasında güldü! Barcelona sahasında güldü! 00:45
İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti 23:44
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" 23:53
Puchacz: Bu görüntüler çok çirkin! Puchacz: Bu görüntüler çok çirkin! 00:13
Daha Eski
Karaman'dan flaş final yorumu! Karaman'dan flaş final yorumu! 00:21
Pektemek: Kupayı Kayseri'ye getireceğiz! Pektemek: Kupayı Kayseri'ye getireceğiz! 00:26
Liverpool deplasmanda galip! Liverpool deplasmanda galip! 00:43
Kayserispor - Trabzonspor | CANLI İZLE Kayserispor - Trabzonspor | CANLI İZLE 20:29
Dev rövanşta dev düello! Golleri izleyin Dev rövanşta dev düello! Golleri izleyin 20:44
Kartal'a süper golcü! Teklifi duyurdular Kartal'a süper golcü! Teklifi duyurdular 20:55