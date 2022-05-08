Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 31. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 31. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı'nın 31. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yargı dizisinin 8 Mayıs Pazar 31. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 31. BÖLÜM KONUSU

"En çok da üç şey yorar insanı; affetmek, içi yanarken susmak ve olmayacağını bildiği halde hayal kurmak" - Chuck Palahniuk

Ailesi ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ilgaz bir seçim yapmıştır, artık aralarındaki uçurumu ne Ilgaz ne Ceylin inkâr edebilmektedir. Ceylin bir yandan babasını katleden kişinin cezalandırılması için uğraşırken, bir de bunun üstüne Ilgaz'ın uzaklığı eklenmiştir..

Zafer'in öldürüldüğü geceye dair sis perdesi az da olsa aralanmıştır.

Zafer'in öldürüldüğü geceye dair sis perdesi az da olsa aralanmıştır. Gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için canla başla çaba harcayan Pars ve Eren'i köşeye sıkıştıracak hamle, beklemedikleri bir yerden gelecektir. Çözümsüzlüğe itilen dava daha pek çok kişinin hayatını alt üst edecek gibidir. Şimdiye kadar köşesinden olayı zevkle izleyen Yekta'yı ise sürpriz bir son beklemektedir.

Yaşadıkları bütün zorlukların yanında Ilgaz ve Ceylin'i, sinsice ilerleyen ve tahmin edemedikleri bir plan sarmalamak üzeredir. Zaman onlar için geri dönüşü olmayan bir tehlikeye doğru akmaktadır…

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