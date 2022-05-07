📺Kardeşlerim 51. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 51. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 7 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için ise geri sayım başladı. İşte Kardeşlerim'in 51. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Umutsuzluk bizde kelebeğin ömrü kadar…"

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken; erkekler de duydukları olay karşısında şok olurlar. Geminin batmasıyla hem parasından hem sağlığından olan Akif, Suzan'ı da yakından ilgilendirecek yeni kararlar almak durumunda kalırken; Eren kardeşler, bir Anneler Günü'nü daha buruk halde karşılarlar. Yaşanan olayların ardından Ayla'nın kızları artık okulda istememesi ise, Ataman Koleji'nde büyük bir yankı uyandırırken; kümese gelen beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 51. BÖLÜM İZLE