📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 5. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 6 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 5. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 5. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Kasaba Doktoru 5. BÖLÜM KONUSU

Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 5. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 5. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE