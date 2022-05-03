Haberler Dizi Haberleri Baba yeni bölümü bu akşam var mı? Baba dizisinin 12. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | BABA YENİ BÖLÜM İZLE

Baba yeni bölümü bu akşam var mı? Baba dizisinin 12. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | BABA YENİ BÖLÜM İZLE

Baba dizisinin sıkı takipçileri, Show TV ekranlarında her hafta Salı günü izleyici ile buluşan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 'Baba yeni bölüm ne zaman, Baba yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Baba dizisinin 12. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 16:00
Baba yeni bölümü bu akşam var mı? Baba dizisinin 12. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | BABA YENİ BÖLÜM İZLE

Show TV yayın akışında Baba dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Baba 12. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Baba ne zaman yayınlanacak, Baba 12. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar...

BABA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, BABA 12. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Salı günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Baba dizisinin 12. yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.

DİĞER
Beşiktaş'ın efsane golcüsü futbolu bırakıyor! "Türkiye'de çok güzel anılarım var..."
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü! Korkunç kaza kamerada
Çebi TFF Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi!
Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üç Kız Kardeş yeni bölümü bu akşam var mı?
Destan yeni bölümü bu akşam var mı?
Yeni Göbeklitepe mi keşfediliyor? T biçimli heykel heyecan yarattı
TOLKIEN FİLM KONUSU
İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hadziahmetovic: "Ligi ikinci bitirmek için..." Hadziahmetovic: "Ligi ikinci bitirmek için..." 15:42
Altay'da kaleci Lis tehlikesi! Ödeme yapılmazsa... Altay'da kaleci Lis tehlikesi! Ödeme yapılmazsa... 15:30
Çebi TFF Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi! Çebi TFF Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi! 14:47
Metin Sipahioğlu'ndan "şampiyonluk" paylaşımı Metin Sipahioğlu'ndan "şampiyonluk" paylaşımı 14:05
Transfer bombası patlıyor! Fransız devi... Transfer bombası patlıyor! Fransız devi... 14:03
Fırtına şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacak! Fırtına şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacak! 13:47
Daha Eski
Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı! Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı! 13:39
Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması 13:23
Ismael'den Gedson değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra... Ismael'den Gedson değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra... 13:04
Belotti transferde kararını verdi! Belotti transferde kararını verdi! 12:58
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti 12:50
R. Madrid - M. City final için karşı karşıya! R. Madrid - M. City final için karşı karşıya! 12:13