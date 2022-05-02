Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan dizisinin yeni bölümü ne zaman? | ALPARSLAN YENİ BÖLÜM İZLE

Alparslan dizisinin sıkı takipçileri, TRT 1 ekranında dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 'Alparslan dizisi yeni bölüm ne zaman, Alparslan dizisi neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Alparslan dizisinin 24. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

ALPARSLAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, 24. BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan dizisi, bu akşam TRT 1'in yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler, bayramda sinema keyfi ile buluşuyor.

Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından yeni bölümün 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.