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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan dizisinin yeni bölümü ne zaman? | ALPARSLAN YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin takipçileri, dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Diziseverler, 'Alparslan dizisi yeni bölüm ne zaman, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam var mı? Alparslan yeni bölüm yayın tarihi?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Alparslan dizisinin 24. bölümüne dair tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:00
Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan dizisinin yeni bölümü ne zaman? | ALPARSLAN YENİ BÖLÜM İZLE

Alparslan dizisinin sıkı takipçileri, TRT 1 ekranında dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 'Alparslan dizisi yeni bölüm ne zaman, Alparslan dizisi neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Alparslan dizisinin 24. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

ALPARSLAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, 24. BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan dizisi, bu akşam TRT 1'in yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler, bayramda sinema keyfi ile buluşuyor.

Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından yeni bölümün 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

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