EDHO ve Kurtlar Vadisi'nin yıldızları ATV'nin yeni projesinde buluşuyor!

Popüler dizilerin adresi ATV'de iddialı bir yapım başlıyor. Murat Onbul imzalı 'İçimizdeki Ateş' dizisi, eski fenomen diziler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Kurtlar Vadisi'nin bazı yıldız isimlerini bir araya getirecek.

Yaz döneminde ekranlara gelecek diziler arasında en iddialısı olan İçimizdeki Ateş haziran ayında ATV'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu İçimizdeki Ateş kadrosuna dahil oldu. Merakla beklenen dizi kadrosunda diğer başroller de belli oldu. İşte detaylar...

Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte 3 sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almıştı. 199. bölüm sonrası final kararı alan yapım sevenlerini üzerken dizide rol alan oyuncular da kısa bir aranın ardından yeni projelerle karşımıza çıkmaya başladı.

Takvim'in haberine göre ATV'de yayınlanacak İçimizdeki Ateş dizisinin kadrosu netleşti. Dizinin kadrosunda Burak Sevinç ve Gizem Arıkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisinde Piri Reis karakteriyle izleyici karşısında olan Emir Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu da İçimizdeki Ateş'te boy gösterecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yıldızlarından Ceren Bendirlioğlu, İçimizdeki Ateş dizisinde 'Tülin' karakterine hayat verecek.

Özellikle rol aldığı Söz dizisindeki canlandırdığı karakter ile gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Burak Sevinç, İçimizdeki Ateş dizisinde 'Doğan' karakterine hayat verecek. Sevinç, şimdilerde Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisinde başrol oyuncusu olarak oynuyor.