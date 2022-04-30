📺Kardeşlerim 50. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 50. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 30 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için ise geri sayım başladı. İşte Kardeşlerim'in 50. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler."

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 50. BÖLÜM İZLE