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Kaderimin Oyunu 19. bölüm izle - Kaderimin Oyunu izle (Kaderimin Oyunu TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bölümde; Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir. Kaderimin oyunu yeni bölümü haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 01:00
Kaderimin Oyunu 19. bölüm izle - Kaderimin Oyunu izle (Kaderimin Oyunu TEK PARÇA FULL İZLE)

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👉KADERİMİN OYUNU 19. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Bölümde; Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.

KADERİMİN OYUNU 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.

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