Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 30. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 30. bölümüyle ekranlara gelecek. Yargı'nın 30. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Yargı dizisinin 24 Nisan Pazar 30. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 30. BÖLÜM KONUSU

Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor!

Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz. Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar bunu kabul eder.

Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler...

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