Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 49. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kardeşlerim 49. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 49. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, 48. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 49. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 49. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 02:00
📺Kardeşlerim 49. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 49. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 23 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. İşte Kardeşlerim'in 49. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Cebimizde kalan son şey umutsa, kaybetmiş sayılmayız…"

Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar.

Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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👉KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM İZLE

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