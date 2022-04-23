Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 61. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 61. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Gönül Dağı 60. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Gönül Dağı 61. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin 61. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:00
📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 61. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 61. bölümüyle 23 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 61. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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