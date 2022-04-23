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📺 GÖNÜL DAĞI 61. Bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gönül Dağı 61. ve yeni bölümü ile ekranlara geldi. TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Gönül Dağı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle, Gönül Dağı son bölüm, Gönül Dağı konusu" araştırması yapıyor. Dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. İşte Gönül Dağı dizisi 61. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 02:00
📺 GÖNÜL DAĞI 61. Bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 23 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 61. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri; Gönül Dağı 61. Bölümü...

GÖNÜL DAĞI 61. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

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