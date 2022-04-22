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Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 13. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 13. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 15 Nisan Cuma günü saat 20.10'de ekranlara gelecek Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 13. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 13. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 11:30
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 13. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 13. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlenecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 13. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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YALNIZ KURT 13. BÖLÜM KONUSU NE?

Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler. Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir. Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırır ve istediklerini yapması için şantaj yapar. Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir.

Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanında ki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için ona iyi bir teklifi hazırlar.

Bevar ve Doğan arasında geçen hakimiyet savaşında dengeler değişir. Doğan hakimiyetin kendisinde olduğunu herkese göstermek için harekete geçer.

Sare ve timi Amerikan askerleriyle girdikleri çatışmadan sağ çıkabilecekler mi? Viking, Şanver'in oğlunu Nizam'ın elinden kurtarabilecek mi? Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? Bevar ve Doğan arasındaki hakimiyet savaşının galibi kim olacak?

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👉YALNIZ KURT 13. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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