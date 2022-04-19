Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş 9. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Üç Kız Kardeş 9. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 9. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 19 Nisan Salı günü yayınlanan 9. bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 9. bölümü ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:30
📺Üç Kız Kardeş 9. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 19 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gitmiştir. Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Öte yandan anne ve babalarının evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, planlarına Somer ve Türkan'ı da dahil ederler. Yıldönümü kutlaması, dargınların barışması için de bir vesile olur. Ne var ki davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder.

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