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📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı 67. bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 67. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 66. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 67. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 67. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 01:00
📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - Masumlar Apartmanı 67. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan yine doruktaydı. Masumlar Apartmanı 19 Nisan Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 67. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri

MASUMLAR APARTMANI 67. BÖLÜM

MASUMLAR APARTMANI 67. BÖLÜM KONUSU

Safiye, her ne kadar iyileşme yolunda kayda değer bir yol katetmiş olsa da evde bir köpeğin varlığını kabul etmesi söz konusu değildir. Bu durum Han'la aralarında ciddi bir restleşmeyle sonuçlanır. Bu sırada Naci, Safiye'nin bir başka zorluğu daha aşmasına destek olur. Hatırlattığı bir şey ise, Safiye'yi bugüne kadar ertelediği bir adımı atması için cesaretlendirir.

Han, bir yandan Kurşun'u ablasına kabul ettirme derdine düşmüşken, diğer yandan da Ceylan'ın sıkıntılarını, ona sezdirmeden de olsa giderebilmek için çabalar. Han'ın yaptıkları, belki de ilk kez Ceylan'ın ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. O sırada Hikmet'in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye için adeta bir faciayla sonuçlanacaktır.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri

MASUMLAR APARTMANI 67. BÖLÜM

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri

MASUMLAR APARTMANI 67. BÖLÜM

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