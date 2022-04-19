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📺Baba 10. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 10. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 10. bölüm full izle, Baba izle, Baba 10. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 19 Nisan Salı günü yayınlanan 10. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 10. bölümü detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:30
📺Baba 10. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 10. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 19 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 10. bölümünde neler yaşanacağı merak ediyor. İşte Baba'nın 10. bölüm bilgileri...

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BABA 10. BÖLÜM KONUSU

Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur.

Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.
İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

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👉BABA 10. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 10. BÖLÜM İZLE

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