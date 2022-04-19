📺 Baba SON BÖLÜM İZLE | Baba 10. bölüm izle - Baba dizisi izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 10. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Baba dizisinin 19 Nisan Salı günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba dizisi bilgileri...

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BABA DİZİSİ 10. BÖLÜM KONUSU

Baba'nın 10. Bölümünde; Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar. İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

👉BABA 10. BÖLÜM İZLE

👉SHOW TV CANLI İZLE

👉BABA 10. BÖLÜM İZLE

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