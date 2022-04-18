Haberler Dizi Haberleri 📺 Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. 18 Nisan Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, 'Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle' sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 22. ve en son yayınlanan bölümüne dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:45 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:00
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan bu hafta da doruğa çıkacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek. İzleyiciler 18 Nisan Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgilerini sorgulamaya devam ederken; detaylar haberimizde...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu 22. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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