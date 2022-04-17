📺Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 29. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Yargı izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 29. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı'nın 29. bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşandı? Yargı dizisinin 17 Nisan Pazar 29. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 29. BÖLÜM KONUSU

"Ruhumu nasıl tutsam da seninkine değmese?

Nasıl aşırsam üstünden öbür şeylere ben onu?"

Ceylin, Ilgaz'ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin'e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin'e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır..

Zafer'in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin'in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır.

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir. Onları bekleyen belirsizlik tünelinin sonunda bir umut ışığı olabilecek midir?

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