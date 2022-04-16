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GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı son bölüm - TRT 1 CANLI İZLE (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 60. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Gönül Dağı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 60. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 60. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı'nın 60. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 60. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 02:00
GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı son bölüm - TRT 1 CANLI İZLE (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 60. bölümüyle 16 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 60. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM KONUSU
Şili'den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir? Ramazan ve Asuman'ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir'le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin'in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer'in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre'yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat'ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?

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