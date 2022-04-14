Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 39. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE

Camdaki Kız 39. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 39. bölümü, 14 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız 39. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 39. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Hislerini Muzo'ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan'la yaptığı konuşma Muzo'ya farklı bir kapı açar.

Camdaki Kız 39. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 39. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE