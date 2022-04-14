📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı YENİ BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. bölüm full izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 12 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Modon kuşatmasına gitmeye hazırlanan Oruç, Hızır ve Piri Reis'e bir dost kisvesiyle Şahbaz'ı getiren Gabriel, onlardan kuşatmayı kaldırmasını istemişti. Kelemez'de İlyas üzerinden kurdukları tuzağı bu sayede devreye sokan Gabriel ve Şahbaz, Müslüman köle kılığındaki adamlarının saldırı başlatmasını sağlamıştı. Saldırıda Şahbaz'ın silahıyla nişan aldığı Oruç'un önüne Isabel atlamış ve vurulmuştu. Oruç'un kollarına düşen Isabel ölecek midir? Şahbaz'ı durdurmaya çalışırken vurulan Şahin, babasının ve Şahsenem'in intikamını alabilecek midir? Müslüman köle olduklarını sandığı adamların birer hain olduğunu anlayan İlyas nasıl bir ceza verecektir? Bu katliam ardından Mesih Paşa'nın, Oruç, Hızır ve İlyas'a ödeteceği bedel ne olacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 27. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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