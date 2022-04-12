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📺Baba 9. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show TV ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 9. bölüm full izle, Baba izle, Baba 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 12 Nisan Salı günü yayınlanan 9. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 9. bölümü detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 00:26
📺Baba 9. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 12 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 9. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 9. bölüm bilgileri...

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BABA 9. BÖLÜM KONUSU

Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

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👉BABA 9. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 9. BÖLÜM İZLE

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