📺Baba 9. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 12 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 9. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 9. bölüm bilgileri...

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BABA 9. BÖLÜM KONUSU

Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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