Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 28. bölüm izle

Yagı dizisi izleyenleri eklran başına kilitlemeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşan Yargı dizisinin 28. bölümü yayınlandı.

Peki Yargı dizisinin son bölümünde neler yaşanandı?

Yargı 28. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz...

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YARGI 28. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir.

Ceylin, babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek midir?