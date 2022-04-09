Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 47. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kardeşlerim 47. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, 46. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 47. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 46. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 00:30
📺Kardeşlerim 47. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 47. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 9 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. İşte Kardeşlerim'in 47. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 47.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Sen kaç kişinin sonu oldun!"
"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…"

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

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👉KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM İZLE

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👉KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM İZLE

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👉KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM İZLE

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