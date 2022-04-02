📺Kardeşlerim 46. BÖLÜM İZLE | Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE - Kardeşlerim son bölüm izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 46. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 2 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek 46. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 46. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 46. BÖLÜM KONUSU

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 46. BÖLÜM İZLE

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👉KARDEŞLERİM 46. BÖLÜM İZLE