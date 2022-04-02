📺 GÖNÜL DAĞI 58. Bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 2 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 58. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri; Gönül Dağı 58. Bölümü...

GÖNÜL DAĞI 58. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

GÖNÜL DAĞI tüm bölümler için TIKLA

GÖNÜL DAĞI 58. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

GÖNÜL DAĞI tüm bölümler için TIKLA

GÖNÜL DAĞI 58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gedelli'de Ramazan hazırlıkları son sürat devam ederken herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Bu, Kenan'ın ailesiyle geçireceği ilk Ramazan olacaktır. Başta Veysel olmak üzere amcaoğulları Kenan'ın Ramazan'ı tam anlamıyla yaşamasını sağlamak için kolları sıvarken, Ramazan neleri beraberinde getirecektir?



Rıfat'ın durumunun giderek kötüleşmesi ile Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuk, Rıfat'ta nasıl yansımalara neden olacaktır? Öte yandan ablası ve abisinin gelmesiyle kendini miras davasının içinde bulan Selami, savaş zırhlarını kuşanır. İlhami ve Melahat ile girdiği bu rekabet Selami'yi nasıl maceralara sürükleyecektir? Bunların yanında hiç beklemediği bir teklif alan Kenan, Elif ile teklif arasında kalır. Kenan'ın alacağı karar ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 58. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

GÖNÜL DAĞI tüm bölümler için TIKLA

GÖNÜL DAĞI 58. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

GÖNÜL DAĞI tüm bölümler için TIKLA