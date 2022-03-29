Üç Kız Kardeş 6. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Üç Kız Kardeş dizisi 6. bölümü ile ekranlara geldi. Merakla beklenen dizinin bu bölümünde, Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

Üç Kız Kardeş'in son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM KONUSU

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer.

Rüçhan Mine'nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer'den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer. Rüçhan'ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.

Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin'in öğrenmesidir. Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur. Dönüş'ün arkadaşı için yazığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.