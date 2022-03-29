Haberler Dizi Haberleri 📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 64. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 64. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 64. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Masumlar Apartmanı 64. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 64. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 64. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 11:00
📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 64. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 29 Mart Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 64. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM KONUSU

Naci, Safiye'nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye'nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe'nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci'nin telefonundan beri Han'ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye'yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır. Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep olur.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

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