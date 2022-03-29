Baba 7. bölüm izle! Baba dizisi son bölüm izle

Haluk Bilginer'in başrolünü oynadığı Baba dizisi, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 7. bölümü yayınlanan dizi yine izleyiciyi ekranlara kilitledi.
İlhan ile Büşra'nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra'nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra'yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.
Baba dizisinin son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz...
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
BABA 7. BÖLÜM KONUSU
İlhan ile Büşra'nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra'nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra'yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.
Sevil'in Emin'e sitemde bulunduğu sahnede söylediği sözler herkesi şoke ederken, "En son evinde ne zaman kahkaha duydun?" sorusu üzerine Emin derinden sarsılıyor. irden fazla kez evlat acısı yaşadığını açıklayan Emin, gözyaşlarını tutmakta zorlanırken bu anlar izleyenleri de duygulandırıyor.
👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu