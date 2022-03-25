📺Kaderimin Oyunu 14. BÖLÜM İZLE | Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE Star canlı izle Kaderimin Oyunu izle (Kaderimin Oyunu TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisi 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Kaderimin Oyunu 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri...

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👉KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜM İZLE

KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜM KONUSU

Asiye'nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar alır.

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👉KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜM İZLE

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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👉KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜM İZLE

👉KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜM İZLE

👉KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KADERİMİN OYUNU 14. BÖLÜM İZLE