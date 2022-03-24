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📺 CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 36. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Camdaki Kız 36. ve yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız  son bölüm, Camdaki Kız konusu" araştırması yapıyor. Dizide bu hafta flaş gelişmeler yaşandı. İşte Camdaki Kız dizisi 36. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 00:30
📺 CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 36. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız 24 Mart Perşembe günü ekranlara geldi. Camdaki Kız 36. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; Camdaki Kız 36. Bölümü...

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CAMDAKİ KIZ 36. BÖLÜM KONUSU

Nalan, babasını kaybetmenin acısıyla baş edemezken bir de Feride'nin katı kurallarını uygulamak zorunda kalır. Feride, Adil'in arkasından Nalan'ın kesinlikle ağlamasını istemez. Nalan, ağlaması halinde Feride'nin de kendini terk edeceğini söyler. Nalan, kendini çok yalnız hisseder. Nalan, babasının ölmeden önce kendisine önemli bir şey söyleyeceğini anlamıştır. Nalan, Feride'ye sesini yükselterek bir cevap vermesi için hesap sorar. Feride, Nalan'ın söylediklerine karşı sert bir tokat atar. Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.

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