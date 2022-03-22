BABA SON BÖLÜM FULL İZLE - Baba 6. bölüm izle - Baba dizisi izle

Show TV'de ekranlara Baba dizisi yine seyircileri ekranlara kitledi. Baba dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 22 Mart Salı günü ekranlara gelen 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 6. bölüm bilgileri...

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BABA 6. BÖLÜM KONUSU

Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

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