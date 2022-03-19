Kardeşlerim dizisi son bölüm izle!

ATV'nin izleyenleri ekran başından ayırmayan dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 44. bölümü yayınlanan Kardeşlerim dizisinde neler oldu?

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer'in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Suzan'la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül'ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır. Nebahat, Resul'den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer'i tefeciden korumak isteyen Doruk'un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

Kardeşlerim 44. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz...

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KARDEŞLERİM 44. BÖLÜM KONUSU

"Hani mutlu olmaya çalışıyorsunuz ya, çalıştığınız yerden sormuyorlar bilesiniz!"

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer'in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Suzan'la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül'ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır. Nebahat, Resul'den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer'i tefeciden korumak isteyen Doruk'un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.