Camdaki Kız 35. bölüm izle | Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE (Camdaki Kız TEK PARÇA FULL İZLE)

Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen son bölümü yayınlandı. Peki Camdaki Kız 35. bölümde neler yaşandı? Camdaki Kız 35. bölümü haberimizde...

Camdaki Kız 35. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 35. bölümü, 17 Mart Perşembe günü ekranlara geldi.

Camdaki Kız 35. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Camdaki Kız 35. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir. Cana ise Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edildikten sonra, bunun intikamını almaya ant içer. Pervin'in gönderdiği hediye ve mektup sonrasında Rafet onunla görüşmek ister. Kızının çektiği acılara dayanamayan Adil, gerçekleri ona anlatmaya karar verir.

Camdaki Kız 35. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Camdaki Kız 35. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE