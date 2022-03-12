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📺YARGI SON BÖLÜM İZLE | Yargı 24. bölüm izle - (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 24. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 23. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölümün televizyon gösterimini kaçıranlar, Yargı 24. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 24. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:15
📺YARGI SON BÖLÜM İZLE | Yargı 24. bölüm izle - (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yargı 24. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Yargı dizisinin son bölümününün TV gösterimini kaçıranlar 24 bölümle ilgili araştırma yapmaya başladı.

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YARGI 24. BÖLÜM KONUSU

Yargı 24. Bölüm Fragmanı yayında! Ilgaz, Çınar ile sınanıyor!

Çınar'ın şüpheli hareketleri Ilgaz'ı çileden çıkarmıştır. Babasına sorsa bile yanıt alamaz. İçinde kötü bir his olan Ilgaz kardeşinden gerçeği öğrenmeye çalışır. Diğer taraftan Tuğçe, Eren'in kızı olduğunu açıklamıştır. Eren kendini zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Ceylin'in ise kafası oldukça karışıktır.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

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👉YARGI 24. BÖLÜM FRAGMAN

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM FRAGMAN

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM FRAGMAN

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM FRAGMAN

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