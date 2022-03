📺YARGI SON BÖLÜM İZLE | Yargı 24. bölüm izle - (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. ─░zleyiciler, Yarg─▒ 24. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒n─▒ izleyiciler merak ediyor. Yarg─▒ dizisinin son b├Âl├╝m├╝n├╝n├╝n TV g├Âsterimini ka├ž─▒ranlar 24 b├Âl├╝mle ilgili ara┼čt─▒rma yapmaya ba┼člad─▒.

­čĹëYARGI T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

­čĹëYARGI 24. B├ľL├ťM FRAGMAN

YARGI 24. B├ľL├ťM KONUSU

Yarg─▒ 24. B├Âl├╝m Fragman─▒ yay─▒nda! Ilgaz, ├ç─▒nar ile s─▒nan─▒yor!

├ç─▒nar'─▒n ┼č├╝pheli hareketleri Ilgaz'─▒ ├žileden ├ž─▒karm─▒┼čt─▒r. Babas─▒na sorsa bile yan─▒t alamaz. ─░├žinde k├Ât├╝ bir his olan Ilgaz karde┼činden ger├že─či ├Â─črenmeye ├žal─▒┼č─▒r. Di─čer taraftan Tu─č├že, Eren'in k─▒z─▒ oldu─čunu a├ž─▒klam─▒┼čt─▒r. Eren kendini zorlu bir m├╝cadelenin i├žinde bulur. Ceylin'in ise kafas─▒ olduk├ža kar─▒┼č─▒kt─▒r.

Yarg─▒ yeni b├Âl├╝m├╝yle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

