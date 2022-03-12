Teşkilat 38. bölüm ne zaman?

p>Hikayesini adeta soluksuz izletmeyi başaran Teşkilat dizisi , her hafta yeni bölümleri ile TRT1 izleyicisinin karşısındaki yerini almaya hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta 38. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisi, yeni bölüm fragmanı ile de şimdiden televizyon izleyicisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

TEŞKİLAT NE ZAMAN❓

Seyircilerin merakla izlediği Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 37. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde seyircileri neler bekleyecek merak konusu oldu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi her pazar saat 20:00'de seyircisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT 37. BÖLÜM ÖZET👈

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

📌TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

👉TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN KÖTÜ HABER



Senaryo gereği özel ekibe öldü gösterilerek katılan ve ustalık alanı ise takip olan Hakkı Dayı karakterinin Teşkilat dizisinde bir süredir ortalıkta görünmeyişi seyircinin kafasını kurcalamıştı. Ekran başındakiler Hakkı Dayı karakterinin macerasının bitip bitmediğini ve Tuncer Salman'ın Teşkilat dizisiyle yaptığı anlaşmanın sonuna gelip gelmediğini öğrenmek isterken üzücü bir haberle karşılaştı.

İzleyenler tarafından çok kısa bir zamanda yokluğu fark edilen ve nerede olduğu sorgulatılan Tuncer Salman'ın Teşkilat dizisine aslında veda etmediğinin bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda ilk bölümden beri ekibin içerisinde yer alan ve çok kısa bir zamanda seyircilerin gönlünde taht kuran Tuncer Salman'ın bir süredir sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi. Sağlığıyla alakalı sorunlarla karşılaşması nedeniyle sevenlerini endişelendiren başarılı oyuncu Tuncer Salman'ın hangi tarihte Teşkilat dizisine döneceği bilgisi ise şu an için henüz verilmedi. Şimdilik mola veren ve dizide bir süreliğine ayrı kalacak olan Tuncer Salman'ın ekibe tekrardan gelmesi için sevenleri merak içerisinde bekleyişe koyuldu.