📺Kardeşlerim 43. bölüm FRAGMAN İZLE | atv Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE (Kardeşlerim 43. bölüm)

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KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLERİM 43. BÖLÜM KONUSU...

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji'nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif'in, Resul'e karşı yaptığı sinsi hamle, Resul'ü harekete geçirir. Asiye'nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer.