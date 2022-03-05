Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 23. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 23. bölüm fragmanı

YARGI 22. BÖLÜM İZLE / YARGI 22. BÖLÜM FULL İZLE

YARGI 23. BÖLÜM FRAGMANI / YARGI 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YARGI 23. BÖLÜM KONUSU

Ceylin, Engin'in videosunu izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu durumu Ilgaz'dan saklamak istese de, sonunda açığa çıkar. Ilgaz, Eren ile birlikte videoyu izler. Bu olayın sonu nereye varacak bir bilinmez olunca, Ceylin ne yapacağını kara kara düşünür.

Yekta, oğlu Engin Tilmen'i öldürme suçundan göz altına alınır. Pars, onun tutuklu yargılanması için büyük mücadele verir, fakat, karşısında oyunu dürüst oynamayan birisi vardır.