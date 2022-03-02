📺Camdaki Kız 33. bölüm ne zaman? 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki kız 33. bölüm İZLE

CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM - Kanal D'nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 32. bölümüyle izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatmıştı. Camdaki Kız'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 33. bölümüyle ilgili fragman da yayınlandı. İşte Camdaki Kız 33. bölüme dair tüm detaylar...

🔗CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız, yeni bölümüyle yarın akşam (3 Mart Perşembe) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

🔗CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nalan, Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrendikten sonra önemli bir adım atar. Sedat'ın ailesiyle yemekteyken bu ilişki ile ilgili onlara sert bir tepki gösterir. Cana'yı bildikleri halde, aynı ortamda kendisinin de olmasından dolayı onlara beklemedikleri sözler sarf eder. Sedat'a ise, tokatlı bir tepki gösterir.

🔗CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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