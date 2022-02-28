📺Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisi 2. bölüm fragmanı İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. BÖLÜM - Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni topladı. Dizinin ikinci bölümü de merakla bekleniyor. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler...

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📆ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ YENİ BÖLÜM (2.BÖLÜM) NE ZAMAN?

Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci bölümü 1 Mart Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

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📌ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

Derya ablalarının evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar, Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılmıştır.

Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? Yoksa yine Rüçhan Korman'ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler?

📝ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

👉Üç Kız Kardeş 2. bölüm fragmanı izle!

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